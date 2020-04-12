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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً ولإقتراب شهر رمضان… بشرى سارة لمستهلكي وايتات المياة بالعاصمة صنعاء !

كلفت لجنة تحديد أسعار مياه الآبار والوايتات بأمانة العاصمة فرع هيئة المياه بالأمانة لإعداد دراسة لأسعار وايتات المياه من واقع التكاليف الحقيقية للآبار، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وإقتراب دخول رمضان. وأكد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ضرورة دراسة تحديد أسعار مياه الآبار والواتيات بأحجامها المختلفة. جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ وشدد المجتمعون على مؤسسة المياه بالأمانة الاستمرار في ضخ مياه الشرب لأحياء العاصمة بما يلبي حاجة المواطنين ويحد من استغلال مالكي الوايتات لأوضاع المواطنين واحتياجاتهم من المياه. وأكد النقيب سعي قيادتي أمانة العاصمة ووزارة المياه لتحديد أسعار وايتات المياه في ظل الارتفاع غير المبرر لأسعارها، مقارنة بانخفاض أسعار المشتقات النفطية. ووجه الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والتفتيش على آبار وخزنات المياه والوايتات للتأكد من مدى التزاماها بالاشتراطات الصحية والوقائية وتعليمات وقرارات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة. فيما أكد وكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي وأمين محلي مديرية بني الحارث محمد الجدري أهمية وضع دراسة شاملة تتضمن حصر آبار المياه والوايتات العاملة بمديريات الأمانة.

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