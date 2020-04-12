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عدن - ياسمين التهامي - القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي : يفجر قنبلة مدوية لئبناء حضرموت ويكشف لماذا تم اختيار محافظتهم بالذات لنشر فيروس كورونا فيها !

قال ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي المدعو محمد علي الحوثي، إن تضارب الحديث عن كورونا في حضرموت "يؤكد أنها مستهدفة من ما أسماه العدوان الأميركي السعودي الإماراتي".

وحمل الحوثي في تغريدة له على تويتر "دول ما اسماه العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وحلفاءه المسؤولية عن هذه الحادثة".

جديد اب برس

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وقال في تغريدته: التضارب في الحديث عن الحالة التي قيل عنها بالشحر تؤكد أن حضرموت وابنائها يستهدفهم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه كما يستهدف أبناء اليمن قاطبة ، اننا نحمل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه المسؤلية عن هذه الحادثة ونحن على استعداد للتعاون مع اخواننا بالمتاح معهم.