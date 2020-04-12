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عدن - ياسمين التهامي - مقيم اسيوي تصوير فيديو لرجال الشرطة وإضافة رموز تعبيرية بغرض الاستهزاء والسخرية شاهد !

ألقت شرطة دبي اليوم الثلاثاء القبض على شاب آسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لرجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم وإضافة رموز تعبيرية بغرض الاستهزاء والسخرية وقام بنشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت شرطة دبي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​

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