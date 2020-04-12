وزارة الصحة: لا توجد أي حالة اشتباه أخرى بـ"كورونا" في حضرموت حتى الآن

أكد الدكتور رياض الجريري، وكيل وزارة الصحة والسكان، مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت، اليوم السبت، أنه لا توجد أي حالات اشتباه أخرى للإصابة بفيروس كورونا في المحافظة حتى الآن.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم؛ للكشف عن أخر المستجدات الصحية عقب الإعلان عن أول إصابة في اليمن بفيروس كورونا بمدينة الشحر، التابعة لمحافظة حضرموت، أمس الجمعة.

وقال الوكيل الجريري إن "الحلقة الموسعة التي من المتوقع أنها جاورة المريض المصاب بالفيروس بلغت الـ 300 شخص، وأن "الحلقة المغلقة التي كانت قريبة للمريض، بلغت 18 شخص".

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وأوضح "أن الحالة المسجلة لديهم في حضرموت، هي ليمني الجنسية". مؤكدًا أن المحافظة "تمتلك مخزون من أدوات السلامة والحماية". نافياً في الوقت نفسه "صحة الأخبار التي تفيد بأن المحافظة، تفتقر لوسائل الحماية الطبية".

وكشف عن "تشكيل لجنة خاصة لدعم العالقين في الخارج، بقيادة محافظ حضرموت والخطوات جارية لحصرهم".

وأمس الجمعة، اكتشفت أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وعلى اثرها اعلنت السلطة بحضرموت حظر التجوال، وعزل المكان وما جاور الحالة المصابة.