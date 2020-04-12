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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو.. شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة..

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نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، - منذ قليل - التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من الدول من بينها اليمن. اضغط على الصورة لعرضها بالحجم الكامل



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