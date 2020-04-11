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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان.. جريمتان قتل مروعه تهز الأردن قبل قليل.. وكل المواطنيين يذرفون الدموع.. شاهد





شهد الأردن الجمعة جريمتا إطلاق نار منفصلتين، وكانت الضحيتان سيدتان، توفيت إحداهما فيما أصيبت الثانية. ووقعت الجريمة الأولى، في مدينة معان، حيث توفيت سيدة ثلاثينية إثر إصابتها بعيار ناري في منطقة البطن. وقال مدير مستشفى معان الحكومي د. وليد الرواد في تصريح صحفي إن قسم الإسعاف والطوارىء استقبل الإصابة وكانت حالتها حرجة ما أدى إلى وفاتها على الفور. ولفت الى أنه تم الكشف على الجثة من قبل مدعي عام معان والطبيب الشرعي، ليصار إلى تسليمها لذويها وإكرامها بالدفن. وفي الجريمة الثانية، أقدم رجل على إطلاق النار باتجاه زوجته في منطقة مرج الحمام، الامر الذي أسفر عن اصابتها بجروح متوسطة، نقلت على إثرها للمستشفى. وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا.



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