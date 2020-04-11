عــــــاجل : انفجارات عنيفة تهز محافظة مأرب ( الاماكن المستهدفه )

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عدن - ياسمين التهامي - انفجارات عنيفة تهز محافظة مأرب ( الاماكن المستهدفه ) شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 22 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب في تصعيد يناقض ادعاءات تحالف العدوان بوقف إطلاق النار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مديريتي مجزر ومدغل بأكثر من 22 غارة خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين. واستنكر المصدر تصعيد العدوان لغاراته الجوية رغم ادعاءاته بوقف اطلاق النار.

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