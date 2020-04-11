شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : محافظ إب يكشف حقيقة تسجيل المحافظة أول إصابة بـ"كورونا" ويعلن تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة هذا الفيروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محافظ إب عبد الواحد صلاح، تطبيق كافة الإجراءات والتدابير المشددة في المنافذ والنقاط لمنع دخول وباء كورونا إلى المحافظة.

وأوضح المحافظ صلاح في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم ، أن قيادات السلطة المحلية والجهات المعنية والأجهزة الامنية والعسكرية في حالة استعداد تام لمواجهة وباء كورونا.

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ودعا ابناء محافظة إب والإعلاميين والناشطين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات الهادفة إلى إقلاق الناس وتخويفهم ، مؤكدا ان المحافظة لم تسجل فيها أي اصابة بهذا الفيروس.

من جانبه أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور عبدالغني غابشة أن المستشفى لم يستقبل أو يكتشف حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة .. مهيبا بكافة وسائل الإعلام والناشطين تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة في طمأنة المجتمع والمساهمة في التوعية بالإجراءات الوقائية من الوباء.

بدوره أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالله السماوي أن الجهات ذات العلاقة شددت من إجراءاتها في المنافذ والنقاط الحدودية مع المحافظات الأخرى فضلا عن قراراتها التصاعدية في إغلاق وترشيد أماكن التجمعات والإزدحامات والتشدد في إجراءات التنظيف والتعقيم للشوارع والاماكن العامة.

وأشار إلى أن فرق الإستجابة السريعة وفرق الكشف الموزعة على ١٧ منفذ ونقطة تنفذ مهامها المكلفة بها في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع دخول الوباء ، واستغرب من تدوال بعض الناشطين لمقطع تم تصويره على أحدى القنوات قبل ست سنوات بظهور حالات كورونا في المحافظة.