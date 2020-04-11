شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الفيروس ينتقل للمرحلة الثالثة والاكثر خطورة.. واعلان حالة الطوارئ في اليمن بعد اكتشاف أول اصابة.. وارتفاع مخيف ومرعب في عدد الوفيات "اخر مستجدات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ100 ألف في معركة البشرية مع هذا الوباء، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم

المصابون 1,771,459

المتعافون 401,452

الوفيات 108,330

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف حالة اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

Advertisements

- ارتفع عدد وفيات كوفيد-19 في إيطاليا اليوم السبت بتسجيل 619 وفاة جديدة مقارنة بتسجيل 570 في اليوم السابق كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

- ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، وفق ما أفاد السبت المدير العام للصحة جيروم سالومون.

- وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

- العراق يعلن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

- مدن يمنية تدشن حظر تجوال جزئي بعد الكشف عن أول حالة اصابة بالبلاد.

- وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1825، بعد تسجيل 64 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 460.

- الجزائر تعلن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 275.

- عمدة ولاية نيويورك الأميركية يعلن تمديد إغلاق المدارس إلى نهاية العام الدراسي، ويؤكد تسجيل 8627 وفاة بالفيروس في الولاية، بعد وفاة 783 شخصا، .

- كندا تسجل 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1316 إصابة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 7529، والوفيات إلى 242.

- وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: نجحنا إلى حد ما في محاصرة المرض، خاصة في محافظة إربد، وندرس عزل محافظات الجنوب، للمحافظة على الإنتاج فيها.

وزير الإعلام الأردني: بعض القطاعات عادت للعمل ضمن شروط صارمة، ومن الصعب تحديد موعد محدد لاستئناف العمل.

- سنغافورة تعلن تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 2299.

- رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: الإصابات بفيروس كورونا تسير وفق المعدلات المتوقعة.

- وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، وشفاء 170 حالة.

- وزراة الصحة السعودية تعلن عن 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4033. كما جرى تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات 52.

- إنجلترا تسجل 823 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

- ارتفاع عدد الوفيات في سويسرا من جراء الفيروس إلى 831 والإصابات إلى نحو 24900.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.

- إيران تسجل 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4357، والإصابات تتجاوز السبعين ألفا.

- إسبانيا تعلن عن 510 وفيات جديدة و4830 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- نقابة الأطباء المصرية: عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا 43 طبيبا، توفي من بينهم 3.

- 3 وفيات جديدة في المغرب بسبب فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 110.

- تسجيل 10 إصابات جديدة في لبنان، ليبلغ مجموع الإصابات 619.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 161 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 1154، مقابل تعافي 10 مصابين ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 133.