شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منظمة الصحة العالمية تنشر أخر إحصائية لعدد المصابين بفيروس "كورونا" حتى هذه الحظة.. من ظمنها اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت منظمة الصحة العالمية تقرير حول عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية والإسلامية. واظهر النتائج تسجيل اليمن حالة إصابة واحدة حتى تاريخ اليوم فيما حلت دولا عربية المرتبة الأولى في عدد الإصابات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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