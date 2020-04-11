شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء دولة عربية يصدر بيان بتصريحات "عاجلة" بشأن كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس وزراء دولة عربية يصدر بيان بتصريحات "عاجلة" بشأن كورونا !

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، السبت، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد "تمضي حسب السيناريو المعد، وفي إطار المعدلات المتوقعة".

وأكد مدبولي في ختام جولة تفقدية لسير العمل بالمنطقة الحرة في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، أن زيارته للمصانع "جاءت بتكليف رئاسي، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، واستمرار عجلة العمل والإنتاج".

وأضاف أن الزيارة "تعد رسالة لكل المواطنين على أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصى قدراتها، وأن على أصحاب الأعمال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على سلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري، بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر".

جديد اب برس

Advertisements

كما شدد رئيس الوزراء المصري خلال حديثه مع أصحاب الأعمال، على "ضرورة حماية العمالة، خاصة ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر".

والجمعة أعلنت وزارة الصحة في مصر، التي تفرض حظر تجول جزئيا، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما رصدت 95 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1794، من بينهما 135 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 384 حالة حتى الآن.

وأضاف البيان: "تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة".