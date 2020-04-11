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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف أثارت مطربة مصرية شهيرة وفائقة الجمال الجدل بما قالته عن الحظر المنزلي ، بعد مطالبتها بشيء جنسي غريب اشعلت التواصل الاجتماعي !

شاهد كيف أثارت مطربة مصرية شهيرة الجدل بما قالته عن الحظر المنزلي ، بعد مطالبتها بشيء جنسي غريب اشعلت التواصل الاجتماعي ! وقالت المطربة راندا حافظ في تغريدة عبر تويتر: صباح الهنا انا بدور على عريس استعمال حَظر حد عنده ؟! وهيرجع سليم بعد الحَظر مفيش مشكلة.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت حظر التجول لمدة جديد اب برس Advertisements أسبوعين ثم قامت بتجديده لأسبوعين آخرين بحيث ينتهي تجول المصريين في الشوارع من 8 مساءً وحتى السادسة صباحا.

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