شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التحالف يمطر الحوثيين في مأرب بـ30 غارة خلال ساعة واحدة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: التحالف يمطر الحوثيين في مأرب بـ30 غارة خلال ساعة واحدة!



اتهمت جماعة الحوثيين، التحالف العربي، مساء اليوم السبت، بشن 23 غارة على محافظة مأرب (شرقي اليمن) خلال ساعة واحدة.

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"رصدها "يمن برس" إن طيران التحالف العربي شن 25 غارة خلال 12 ساعة الفائتة، منها 23 غارة خلال ساعة واحدة في مأرب كإسناد للقوات الحكومية أثناء تنفيذها زحوفات متواصلة.

جديد اب برس

Advertisements

وأضاف سريع بأن "تصعيد التحالف الخطير سيكون له تبعات، وسيكون على قوى التحالف تحمل نتائج تصعيدهم وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سريع تمكن مقاتلي الجماعة من "التصدي لزحفين للقوات الحكومية في خب والشعف بمحافظة الجوف وفي صرواح بمحافظة مأرب".

وكان التحالف العربي أعلن مساء الأربعاء وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بداية من الخميس، مع إمكانية تجديده، تلبية لدعوة أممية متكررة بشأن وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.