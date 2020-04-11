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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: طبيب يمني في المانيا.. اليمن تمتلك 4 نقاط قوية لمواجهة كورونا !



شر الطبيب اليمني المقيم في المانيا محمد السامعي على صفحته على الفيسبوك ما سماه بنقاط القوة لليمن في مواجهتها لفيروس كورونا في حال انتشاره في اليمن.

وقال السامعي أن اليمن تمتلك اربع نقاط قوة وهي



جديد اب برس

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1ــ اليمن تمتلك فرق طبية مدربه منذ سنوات بسبب انتشار الاوبئة في اليمن كالكوليرا وحمى الضنك.

2ــ 40 % من السكان هم بين عمر 0 و15 سنه وهم الفئة الاكثرا أمانا ً من خطر الأصابة بالفيروس حسب الاحصاءات الدولية فيما 51 % بين 15 و60 سنة وهذه الفئة يمتلكون القدرة الكبيرة على المقاومة حسب الاحصاءات.

3ــ المؤسسات الرسمية في اليمن منهارة بالفعل بسبب الحرب وهذا سيجعل الارقام الصادرة ليست مفزعة لأنها ليست حقيقية بالفعل وهذا سيؤدي لتماسك القطاع الصحي لأن اكثر ما خلق انتكاسة في الدول التي زادت الحالات فيها هي عدم السيطرة على تدفق المعلومات والذي ادى الى الى حالة رهيبة من القلق والفزع.

4ــ القدرة على تجريب الادوية على المرضى بسبب عدم توافر رقابة دوائية كما في دول العالم الاخرى فسيتم استخدام ادوية الملاريا دون النظر لأعراضه على المرضى بفيروس كورونا بالاضافة لأدوية كثيرة ثبت أن تستطيع القضاء على الفيروس بنسبة لا بأس بها.