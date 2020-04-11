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عدن - ياسمين التهامي - سقطرى .. توتر عسكري بين الشرعية والإنتقالي بعد سقوط معسكر الأمن الخاصة !

شهدت عاصمة محافظة سقطرى ، حديبو اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحي الإنتقالي الذين كانوا يتمركزون في معسكر قوات الأمن الخاصة وبين القوات الحكومية التابعة للمحافظ رمزي محروس ، بعد ساعات من اعتقال عناصر الإنتقالي قيادات أمنية بارزة. جديد اب برس Advertisements وقالت مصادر محلية إن القوات الأمنية اقتحمت معسكر قوات الأمن الخاصة عقب اشتباكات مسلحة عنيفة مع عناصر الإنتقالي. وأعلنت اللجنة الأمنية في سقطرى برئاسة المحافظ رمزي محروس، حالة الطوارئ في الجزيرة لفرض الأمن وتعقب العناصر التي وصفتها بالمتمردة الموالية للإمارات. وكانت عناصر من الإنتقالي اختطفوا أمس الجمعة رئيس اللجنة العسكرية العميد منصور الجنيدي، وشقيق مدير شرطة الأرخبيل، وأحد أفراد الشرطة. وتشهد سقطرى توتر أمني عقب فشل قوات الإنتقالي اغتيال رمزي محرس أثناء اقتحام منزله الأسبوع المنصرم.

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