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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الجيش اليمني يعلن مقتل 38 حوثياً بمعارك في صعدة !



أعلن الجيش اليمني، يوم السبت، مقتل 38 مسلحا من جماعة الحوثي، خلال معارك بين الطرفين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، قائد محور "آزال"، العميد ياسر الحارثي، قوله، "إن قوات الجيش تمكنت من "تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك شرق مديرية باقم، بمحافظة صعدة".

جديد اب برس

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وأضاف أنه "بعد مرور ساعات على إعلان الحكومة اليمنية الاستجابة لوقف إطلاق النار، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقها بتنفيذ عملية هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم".

وأضاف الحارثي، أن "قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم، وتقوم بتنفيذ عملية نوعية ضد مواقع الميليشيا في المنطقة الرابطة بين منطقة النقعة في مديرية الصفراء، ومديرية باقم، في صعدة".

وأشار أن المعارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتل 38 مسلحا من الجماعة وإصابة عشرات، إضافة لتدمير عربة نقل للمسلحين والسيطرة على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

والأربعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار، من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.