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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بيان وزير الدفاع يؤكد أن الوحدات العسكرية تحتفظ بحق الدفاع والرد على اعتداءات المليشيا تفاصيل !

أكد وزير الدفاع الفريق محمد على المقدشي أن الوحدات العسكرية ستظل تحتفظ بحق الدفاع والرد على أية اعتداءات من المليشيا الانقلابية وستقوم بواجباتها في حماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة وعدم السماح للمليشيا بتعريضهم للخطر.

وجدد الفريق المقدشي خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء التأكيد بالتزام الجيش الوطني بالهدنة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا تأييد تحالف دعم الشرعية وإعلانه هذه الهدنة.



وأكد الفريق المقدشي أن مليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة.

وأشاد مجلس الوزراء، بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف مواقع الشرف والفداء دفاعاً عن الجمهورية والثورة والثوابت الوطنية، ورفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب اليمني الذي جلبته وفرضته المليشيا الحوثية انتقاماً من اليمنيين الذين يرفضون مشاريع العودة للماضي البائد ولا يقبلون بمخلفاته وأدواته.. منوها بجهود ومواقف الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.

جديد اب برس

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