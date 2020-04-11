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عدن - ياسمين التهامي - سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش في رحلة صيد.. وموراتا يبعث رسالة رومانسية لزوجته !
طلق نجوم الریاضة حول العالم من آن إلى آخر تصریحات عبر حساباتھم
یریدون توجیھھا إلى جھات بعینھا، وتعد صفحاتھم مصدرا للعدید من الصح
النجوم على صفحاتھم.
وتقدم “إرم نیوز” أبرز التصریحات التي یوثقھا نجوم كرة القدم العربیة وا
إبراھیموفیتش في رحلة صید
نشر زلاتان إبراھیموفیتش، لاعب آسي میلان الإیطالي، صورة لھ عبر مو
اللاعب قائلا: “یا لھ من یوم”
نشر البرازیلي فیرمینو، لاعب نادي لیفربول الإنجلیزي، صورة لھ عبر مو
وعلق اللاعب قائلا: “عید میلاد سعید والدتي شكرا لك على حبك وتفانیك،
نشر ألفارو موراتا، لاعب نادي أتلتیكو مدرید الإسباني، صورة لھ عبر مو
رومانسیة لھا قائلا: “المنزل ھو مكان وجودك”.
جديد اب برس
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