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عدن - ياسمين التهامي - الطيران الامريكي اليوم السبت يقصف منزل قائد بارز في محافظة مأرب والسبب عناصر ارهابية !

قصفت طائرة أمريكية بدون طيار، اليوم السبت، منزل قيادي كبير بمدينة مأرب، بذريعة تواجد عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة فيه.

وقالت مصادر محلية بأن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت منزل القيادي علي حسن بن غريب مسؤول السجون في محافظة مأرب، بمنطقة آل شبوان.

جديد اب برس

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وأوضحت المصادر بأن عناصر تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة الإرهابي، كانت متواجدة في منزل بن غريب.

وأكدت المصادر بأن الغارات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين