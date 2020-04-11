شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: سقطرى اعلان حالة الطوارىء وتلقين الانتقالي درساً قاسيا وسيطرة الشرعية على معسكر إماراتي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: سقطرى اعلان حالة الطوارىء وتلقين الانتقالي درساً قاسيا وسيطرة الشرعية على معسكر إماراتي !

علنت اللجنة الأمنية في محافظة سقطرى، أقصى شرق اليمن، حالة الطوارئ، لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء أمني في المحافظة، عُقد برئاسة المحافظ رمزي محروس، اليوم السبت.



وأقرت اللجنة حالة طوارئ لفرض الأمن وتعقب ملاحقة المطلوبين ومثيري الفوضى في المحافظة من العناصر الموالية للإمارات، بحسب مصدر مسؤول في المحافظة.



ويوم الخميس، أعلن المحافظة محروس، عزمه ملاحقة كل مثيري الفوضى في المحافظة من المنتمين للمؤسسة العسكرية والذين اعلنوا ولائهم للانتقالي المدعوم من الامارات، ومحاكمتهم محاكمة عسكرية.



وأوضح محروس في خطاب أمام أفراد الشرطة، أنه لم يفلت أحد من العقاب من بعد الآن.



في السياق قال مصدر مسؤول في المحافظة ، إن قوات الانتقالي المدعومة من الامارات، شهدت انشقاقات واسعة، حيث فر الكثير من العناصر المغرر بهم واعلنوا ولائهم وانضمامهم لقوات الشرعية.



إلى ذلك نجحت وساطة قبلية، من تحرير رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بصرف المكرمة السعودية العميد منصور الجندي، وذلك بعد ساعات من اختطافه على يد ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وبحسب المصدر فإن "شقيق مدير شرطة الأرخبيل، واحد أفراد الشرطة، الذين اختطفوا مع رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بصرف المكرمة السعودية، لا زالوا قيد الاختطاف، وتجري مفاوضات ووساطات للإفراج عنهم".

جديد اب برس

Advertisements





ومساء أمس، اختطفت قوات منتمية إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بصرف المكرمة السعودية، العميد منصور الجندي، وشقيق مدير شرطة الأرخبيل، واحد أفراد الشرطة.

ومساء اليوم سيطرت قوات الشرعية على معسكر القوات الخاصة الذي كان تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الموالي والمدعوم من الامارات وتم ازالة اعلان الانفصال والامارات ورفع العلم اليمني