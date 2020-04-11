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تفاصيل ومستجدات وتطورات العملية المحكمة لقوات الشرعية التي قضت على مشروع مرتزقة الامارات في سقطرى !

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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل ومستجدات وتطورات العملية المحكمة لقوات الشرعية التي قضت على مشروع مرتزقة الامارات في سقطرى !

استعادت القوات الشرعية مساء اليوم معسكر القوات الخاصة فرع أرخبيل سقطرى بعد عملية محكمة تم من خلالها طرد العصابات المتمردة التي كانت تتمركز بداخله وتستغلة لقيام سلسلة من الاختطافات بحق الماره ويعتبر ذات المعسكر الذي اختطفة فية المسلحون ورئيس لجنة المكلف بصرف المكرمة العميد منصور الجنيدي 

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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هذا ويعد معسكر القوات الخاصة فرع ارخبيل سقطرئ من اكبر المعسكرات التي كانت تستغلها الجماعات المتمردة لزرع الفوضى في المحافظة والتقطع للماره وجعلت منه ثكنة يحتمي به المتمردون على الدولة وعلى القرارات الرئاسية 

حيث باشرت قوات الامن السيطرة على المعسكر وتامينة ورفع العلم الجمهوري في المعسكر القوات الخاصة وشارك في عملية استعادة المعسكر 


قوات الشرطة العسكرية وقوات اللواء الثالث دفاع ساحلي والقيادة شرطة ارخبيل سقطرى  والقوات الامن الخاص الموالية للشرعية

كما تم استعادته دون خسائر في الارواح ولا في العتاد ويكون بهذا العملية الناجحة قد استطاعة قوات الامن وبمشاركة القوات العسكرية الاخرى بتامين المحافظة من الاتجاه الشرقي وذات الوقت تكون قد افشلت قوات الانتقالي من انشاء ماتسمى بالشرطة الجنوبية التي تضم قيادات متمردة ومقاله من الامن وما يزال عملية تمشيط المعسكر وملاحقة المتمردين مستمره

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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