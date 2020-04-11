شكرا لمتابعة خبر عن اليدومي والزنداني وكل قادة الاصلاح يتلقون خبر صاعق سب صدمة للجنرال الاحمر وجعل ابو علي الحاكم يطير فرحا..شاهد صورة صادمة ابكت كل الاصلاحيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اليدومي والزنداني وكل قادة الاصلاح يتلقون خبر صاعق سب صدمة للجنرال الاحمر وجعل ابو علي الحاكم يطير فرحا..شاهد صورة صادمة ابكت كل الاصلاحيين

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