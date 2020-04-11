إثر خلاف على قيمة كرت اتصال.. مقتل مواطن داخل محل تجاري بـ"صنعاء"

قُتل مواطن برصاص مسلح، مساء الخميس، داخل محل تجاري في العاصمة صنعاء؛ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق جريمة مقتل شاب من أبناء محافظة إب ليلة الخميس الماضي على يد أحد المسلحين، داخل محل تجاري بمنطقة حدة في العاصمة صنعاء.

ويظهر من خلال شريط الفيديو الملتقط بواسطة كاميرات مراقبة، أحد المسلحين وهو يقوم بإطلاق النار صوب الشاب داخل محل تجاري في العاصمة صنعاء.

وذكر ناشطون، أن الشاب سمير الاموي وهو من أبناء محافظة إب، مديرية حبيش، ويعمل بمحل تجاري، قتل داخل المحل الذي يعمل فيه بصنعاء، على يد الجاني "عبدالله المعافى" وهو من أبناء محافظة ذمار.



ووفق ناشطين، فإن جريمة مقتل الأموي أتت على خلفية مشادات كلامية بينها على كرت اتصالات، قام القاتل على إثرها بإطلاق النار صوب الشاب وتركه ينزف حتى الموت.

في غضون ذلك، دعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي السلطات المعنيّة إلى سرعة إحالة القضية الى النيابة العامة مع القاتل، ومباشرة التحقيق ووإحالة القضية للمحكمة، وسرعة محاكمة القاتل محاكمة مستعجلة وسريعة لينال جزاؤه الرادع.

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يشار إلى أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تشهد انفلات أمني غير مسبوق وجرائم قتل يومية، وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط صمت غير مسبوق من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ ست سنوات.



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