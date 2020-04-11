شكرا لبحثكم عن خبر محافظة حضرموت تعلن عن تخفيض جديد في اسعار المحروقات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت شركة النفط بساحل حضرموت اليوم السبت تعميماً باعتماد تخفيض جديد لسعر مادة البترول من 240 ريال للتر إلى 170 ريالاً للتر، اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل اليوم السبت.

وأكد المدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، أن قرار التخفيض الجديد جاء تماشياً مع الانخفاض المستمر لأسعار المشتقات النفطية عالمياً.

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وأقر التعميم اعتماد سعر مادة البترول ب 170 ريال للتر، وأن يضاف مبلغ مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة واجور النقل لوكلاء المحطات وفقاً للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات، مع إعطاء فترة سماح 24 ساعة للبيع بالسعر السابق وذلك لتقليل خسائر الوكلاء المتوقعة.

فيما قضى تعميم لمدير عام الشركة بفرع الوادي والصحراء بإضافة مبلغ 20 ريال مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات و ريالين لصالح الفرع.

ويعد هذا التخفيض الرابع خلال شهر عقب انخفاض أسعار النفط عالمياً نتيجة لتداعيات وباء فيروس كورونا وسياسات الدول المنتجة للنفط.