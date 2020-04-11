ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 11 ابريل 2020 وهي كالتالي :

مقتل 38 حوثياً خلال التصدي لمحاولات تسلل والتفاف حوثية بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/472651/ البحسني: سنعمل على أن تكون حالة الكورونا الأولى هي الأخيرة https://www.elyamnelaraby.com/472653/ إفشال هجمات حوثية بجبهات غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/472659/ القوات الحكومية تفشل أكبر هجوم شنّته مليشيا الحوثي شمال البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/472670/ قصف حوثي على منازل المواطنين شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/472674/ قائد عسكري: مليشيا الحوثي تمادت في غيّها وحشدت لمهاجمة القوات الحكومية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/472681/ نقابة الصحفيين تُعلن رفضها بحكم الحوثيين بإعدام 4 صحفيين بصنعاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/472689/ بالأسماء.. إصابة طفلين بجروح إثر انفجار من مخلفات الحوثية بذوباب https://www.elyamnelaraby.com/472702/ عميد بأمن حضرموت يوجه بدعم العالقين في الخارج من منتسبي الأمن عبر الصندوق الخيري https://www.elyamnelaraby.com/472715/ إجتماع أمني عسكري مشترك في عدن يتخذ قرارات هامة لمجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/472724 رصد انتهاكات الحوثيين بالحديدة خلال أسبوع https://www.elyamnelaraby.com/472729 باحث سياسي : وقف إطلاق النار يعتبر بمثابة طوق نجاة للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/472734 ننشر بيان لجنة معالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في بعض دول الخارج https://www.elyamnelaraby.com/472753/ الحكومة تقرر تخصيص دعم إضافي لمواجهة وباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/472765/

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