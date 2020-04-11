حملة أمنية مشتركة تغلق أسواق القات بتعز بشكل كامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

أغلقت الحملة الأمنية المشتركة صباح اليوم السبت أسواق القات بمدينة تعز بشكل كامل، تنفيذا لقرارات وتوجيهات لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا.



وقال رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبدالقوي المخلافي ، في تصريح لوسائل الاعلام ، أن قرار اغلاق اسواق القات في المحافظة يأتي ضمن تنفيذ عدد من القرارات الذي اتخذتها لجنة الطوارئ بالمحافظة كاجراء احترازي ووقائي، باخلاء اماكن التجمعات كالمساجد والصالات والمنتزهات وغيرها بالاضافة الى تجهيز المحاجر الصحية واستمرار فرق الاستجابة في المنافذ الرئيسية لفحص ومراقبة الحالات الوافدة.

واشار المخلافي الى متابعة الوافدين من الافارقة المتسللين الى المحافظة وغيرهم عبر ارسال المذكرات لعدد من الجهات في خفر السواحل والمحافظات المجاورة والجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص ومتابعة ما يستجد على مدار الساعة عبر غرفة عمليات الطوارئ للجنة ومكتب الصحة بالمحافظة.

واضاف المخلافي ان اللجنة لن تتهاون في عدم تنفيذ قراراتها خصوصا بعد اثبات اصابة أول حالة بهذا الفيروس بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت، الامر الذي يجعلنا امام امر واقع ، واما خيارات صعبة، لارجعة فيها، في ظل شحة الامكانات في مواجهة هذا الفيروس الذي عجزت عنه دول عظمى في العالم من الوقاية منه ومواجهته.

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ونوه المخلافي انه لا خيار لدينا لحماية الجميع من هذا الوباء غير الوقاية اولا وثانيا وعاشرا محذرا من عدم التساهل واللامبالاة بعد مشاهدة مايعانية العالم من انتشار خطير لهذا الفيروس، وموت الالاف من الناس بشكل يومي.

وحذر المخلافي من عدم التساهل في تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة، وستضطر اللجنة في اي وقت من اصدار قرار حظر التجوال بشكل جزئي او كلي حسب المؤشرات المحتملة، وسيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة واستخدام الحملات الامنية اذا اضطر الامر ، حرصا على سلامة الجميع.

ودعا رئيس لجنة الطوارئ جميع ابناء المحافظة لاستشعار المسؤولية والظروف التي تمر بها المحافظة ، بأن يكونوا قدوة كل محافظات الجمهورية ويعكسوا وعي وثقافة تعز ومدنيتها من خلال الالتزام بالوقاية والتعليمات الصحية لتجنب الاصابة بهذا الوباء القاتل وان يقوموا بتوعية اسرهم واطفالهم باهمية البقاء بمنازلهم وعدم الاختلاط والاهتمام بالنظافة بشكل اساسي والخروج الا للضرورة فقط.

من جانبه، قال رئيس الحملة الأمنية العقيد انيس الشميري نائب مدير عام شرطة المحافظة، أن الحملة الأمنية قامت صباح اليوم بإخلاء اسواق القات من التجمعات استمرارا لتنفيذا قرارات لجنة الطوارئ وتوجيهات رئيس اللجنة الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل أول المحافظة، لشرطة المحافظة بسرعة اخلاء اماكن التجمعات كظرورة ملحة وخاصة بعد تاكيد اول حالة مصابة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت.

واضاف ان الحملات الأمنية مستمرة في تنفيذ توجيهات السلطة المحلية ، بشكل مستمر ، باغلاق كل اماكن التجمعات، حيث تم انتشار عددا من الاطقم العسكرية في المدينة وامام اسواق القات لمراقبة وضبط المخالفين ، داعيا الجميع الى التعاون مع رجال الأمن في سبيل المصلحة العامة وسلامة الجميع من هذا الوباء