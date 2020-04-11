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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير جدآ .. انفجارات عنيفة تهز العاصمة السعودية الرياض الأن





قال سكان محليون في العاصمة السعودية الرياض، ان دوي انفجارات عنيفة سمعوها قبل قليل، بمدينة الرياض . وقالت وسائل إعلام سعودية، ان الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض صاروخين في سماء الرياض. وأكدت المصادر، أن مضادات الباتريوت أعترضت صواريخ باليستية في سماء الرياض، أطلقتها المنظومة الصاروخية لجماعة الحوثي في اليمن.



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