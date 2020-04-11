شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل .. السلطات السعودية تلقي القبض على الداعية الشهير الشيخ عائض القرني بتهمة خطيرة ووزير الداخلية السعودي يامر بقطع لسانه التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل .. السلطات السعودية تلقي القبض على الداعية الشهير الشيخ عائض القرني بتهمة خطيرة ووزير الداخلية السعودي يامر بقطع لسانه التفاصيل



فجر المغرد السعودي الشهير " مجتهد " مفاجئة كبيرة وقال ان السلطات السعودية القت القبض على الشيخ عائض القرني بتهمة الخروج عن ططاعة ولي الامر . واشار مجتهد الى ان وشاية وصلت لوزير الداخلية السعودي تفيد ان الشيخ عائض القرني ابدى امتعاضه من قرار وقف العمرة والحج وقال ان ذلك لم يحدث منذ ان بنى نبي الله ابراهيم عليه السلام الكعبة المشرفة. واضاف ان وزير الداخلية السعودي اظهر غضب شديد وقال اذا تاكد هذا الامر فسوف يتم قطع لسانه. وكان الداعية السعودي، عائض القرني، قد شن في وت سايق هجوما كبيرا على الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية. القرني، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، قال: "أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان". وأوضح أنه لا مكان للمنطقة الرمادية بعد اليوم، وأنه بايع الملك سلمان، ومحمد بن سلمان، بيده، ويعتبرهما خطا أحمر. واعتبر القرني أن "الحياد خيانة"، وأن من يصمت عن الدفاع عن الوطن فاقد للمروءة والكرامة. وقال عائض القرني، إنه ذهب إلى سلطات بلاده، وقدم اعتذاره عن عمله السابق مع القطريين، متهما العديد من المواطنين بالحصول على أموال طائلة من الدوحة. وزعم القرني أن قناة "الجزيرة"، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، استضافاه بعد هجمات 11 سبتمبر، من أجل مهاجمة بلده، إلا أنه رفض ذلك. وفي الحلقة ذاتها، قدم القرني اعتذاره أيضا عن كونه أحد مشايخ "الصحوة" الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي. واعتبر القرني أن "الصحوة" التي أعلن ولي العهد محمد بن سلمان قبل نحو سنتين نهايتها، كانت تخالف السنة في بعض معتقداتها. إلا أن اعتذار القرني عن مشاركته في "الصحوة" لم يرق للعديد من المغردين، معتبرينه "مواكبا للتيار السائد في البلد" فقط.

