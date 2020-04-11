شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة منذ الانقلاب.. الحوثي يرفع صور الرئيس هادي والجنرال الاحمر والسفير احمد على في شوارع العاصمة صنعاء (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت جماعة الحوثي، لافتات على شوارع صنعاء لمن وصفتهم بالخونة في إشارة لقيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي وعلي محسن الأحمر وأحمد علي عبدالله صالح.

وتظهر في الصورة لإحدى اللافتات من أحد شوارع العاصمة صنعاء لمن وصفتهم بالخونة (الرئيس والنائب،و أحمد علي، وهاشم الأحمر والزنداني وغيرهم . وسبق هذه الخطوة قرارات فصل قيادات مؤتمرية، فيما أكدت مصادر بأن جماعة الحوثي تجهز لفصل دفعة جديدة.

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