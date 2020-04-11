شكرا لمتابعة خبر عن بشري سارة من محافظة حضرموت تبدي تنفيذها من الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيين يستهدفون منزل أحد مشائخ قبيلة عبيدة بمنطقة ال شبوان بصاروخ باليستي بيان هام لـ’’مجلس الامن الدولي’’ بشان اليمن لأول مرة منذ الانقلاب.. الحوثي يرفع صور الرئيس هادي والجنرال الاحمر والسفير احمد على في شوارع العاصمة صنعاء (شاهد) الجيش : يحصل على صيد ثمين في جبهة صرواح (صورة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشري سارة من محافظة حضرموت تبدي تنفيذها من الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.