الجيش : يحصل على صيد ثمين في جبهة صرواح (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيين يستهدفون منزل أحد مشائخ قبيلة عبيدة بمنطقة ال شبوان بصاروخ باليستي بشري سارة من محافظة حضرموت تبدي تنفيذها من الليلة بيان هام لـ’’مجلس الامن الدولي’’ بشان اليمن لأول مرة منذ الانقلاب.. الحوثي يرفع صور الرئيس هادي والجنرال الاحمر والسفير احمد على في شوارع العاصمة صنعاء (شاهد)

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