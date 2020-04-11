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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام : الأرصاد يحذر من أمطار وسيول ستجتاح هذه المحافظات غداً الأحد !

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هطول أمطار رعدية غداً الأحد، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب. ودعا المركز في نشرته التنبيهية الصادرة مساء اليوم السبت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه. جديد اب برس Advertisements ​ وتوقع المركز تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية، من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، وتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية ومناطق متفرقة من الصحاري وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

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