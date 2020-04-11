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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور: شوآرع صنعاء تغرق بصور للرئيس "هادي" وعلي محسن (لهذا السبب)!

رفعت ميليشيا الحوثي، لافتات على شوارع صنعاء صور لمن وصفتهم بالخونة في إشارة لقيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي وعلي محسن الأحمر وأحمد علي عبدالله صالح. وتم رفع اللافتات في الاماكن والتي سبق ان رفع فيها صور للصريع قاسم سليماني ومن قبله خامنئي بإعتبارهم قادة الأمة الاسلامية . جديد اب برس Advertisements ​ وسبق هذه الخطوة قيام ميليشيات ايران بإصدار قرارات فصل قيادات مؤتمرية، فيما أكدت مصادر بأن مليشيا الحوثي تجهز لفصل دفعة جديدة.

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