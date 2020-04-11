شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر ضد «كورونا»! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقترب نادي «سانت إيتيين»، الذي تأجلت مباراته في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في مواجهة «باريس سان جيرمان» بسبب تفشي فيروس «كورونا»، من تحقيق هدفه بجمع 80 ألف يورو ببيع تذاكر «مباراة افتراضية ضد كوفيد - 19» باستاد دو فرانس.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن الهدف هو الوصول إلى سعة الملعب البالغة 80 ألفاً والتبرع بالمبلغ للباحثين بمستشفى سانت إيتيين الجامعي.

جديد اب برس

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وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن 71 ألف تذكرة بيعت حتى الساعة 12 بتوقيت غرينتش، اليوم (السبت)، وقال كونسيرتيوم ستاد دو فرانس إنه اشترى عشرة آلاف تذكرة للمباراة الافتراضية.

ووصل سانت إيتيين لنهائي كأس فرنسا للمرة الأولى منذ 1982، لكن المباراة التي كانت مقررة في 25 أبريل (نيسان) الجاري في ستاد دو فرانس تأجلت في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب نحو 125 ألف شخص كما أودى بحياة أكثر من 13 ألفا في فرنسا.