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عدن - ياسمين التهامي - عاجل صدور قرارين بتعيين قائدًا وأركان لقوات خفر السواحل في شبوة !

أصدر محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، قرارين بتعيين قائدا وأركان لقوات خفر السواحل في المحافظة.

وقضى القرار الاول بتعيين الرائد / مبارك صالح علي مدهش قائدا لقوات خفر السواحل في محافظة شبوة. جديد اب برس Advertisements ​

فيما نص القرار الاخر بتكليف النقيب / نايف محمد عبدالله القميشي أركان قوات خفر السواحل في محافظة شبوة.

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