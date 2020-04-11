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عدن - ياسمين التهامي - هام للغاية : تليقرام تطلق ادوات جديدة لمكافحة كورونا !

أعلنت خدمة التراسل الفوري تليجرام إطلاق بعض الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الحصول على التحديثات المتعلقة بشأن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

وقالت تليجرام في تدوينة على تويتر: "تعد قنوات تليجرام أداة قوية لبث الرسائل إلى جمهور غير محدود. فمنذ عام 2015، تستخدم المؤسسات الإعلامية والشخصيات العامة القنوات للوصول إلى القراء والناخبين والمعجبين؛ خاصة في البلدان التي تكون فيها حرية التعبير محدودة". بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأضافت: "لاحظنا حديثاً نوعاً جديداً من القنوات تكتسب شعبية: وهي تلك التي أنشأتها وزارات الصحة من جميع أنحاء العالم. إذ ترسل الهند وماليزيا والعديد من البلدان الأخرى تحديثات الأخبار والتحذيرات والنصائح عبر تليجرام".

جديد اب برس

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ولمساعدة المستخدمين على التمييز بين المصادر الموثوقة والأخبار المزيفة، أطلقت تليجرام عملية تحقق مبسطة، تسمح لمن يملك حسابات موثقة على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، الحصول على شارة تؤكد أن قناته، أو مجموعته، أو دردشته الآلية موثوقة على تليجرام.

ولمساعدة المستخدمين على الحصول على التحديثات المتعلقة بفيروس (كوفيد-19)، سهلت تليجرام إرسال الإشعارات إلى جميع المستخدمين في البلدان التي لديها قنوات رسمية تخص الفيروس، كما أنها تعرض عليهم الانضمام إلى مصادر المعلومات.

وللتأكد من عثور المستخدمين على معلومات دقيقة وذات صلة بشأن الوباء في منطقتهم، أنشأت تليجرام قناة خاصة تظهر أفضل نتيجة لجميع الكلمات الرئيسية المتعلقة بالفيروس التاجي في البحث.

وتحتوي على قائمة مصادر الأخبار الرسمية حسب البلد.

ولتشجيع الناس على تطبيق تدابير الحماية من الفيروس، أطلقت تليجرام ميزة تسمح بإضافة الأقنعة إلى الصور الشخصية.