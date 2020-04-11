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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. شاهد هروب الحوثيين من ساحة المعركة بعد تصدي الجيش الوطني لهجوم حوثي في باقم بصعدة !

تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم حوثي واسع في مديرية باقم بمحافظة صعدة وكبدت الميليشيا خسائر جسيمة. ونشر الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر فيه التصدي للهجوم وهروب مسلحي الحوثي من ساحة المواجهة بعد تلقي ضربات موجعة. جديد اب برس Advertisements ​ ووفقا للفيديو يترك الحوثيون زملاؤهم جرحى وقتلى ويلوذوا بالفرار ليغنم الجيش الوطني أسلحتهم وطقومهم ويسيطروا على مواقعهم. ويستمر الحوثيون في خرق الهدنة المعلنة بشكل يومي في إثبات مستمر عن رغبة الجماعة في الحوار بالسلاح. وكان التحالف العربي قد أعلن عن هدنة لمدة أسبوعين بوقف إطلاق النار لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن والتي دخلت عامها السادس.

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