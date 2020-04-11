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عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل..مليشيا الحوثي تقصف مأرب بصاروخ باليستي (حصيلة أولية)!

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت 11 أبريل/نيسان، مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بصاروخ باليستي.

مصدر محلي قال لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي استهدفت، مساء اليوم، منزل الشيخ علي بن حسن بن غريب بصاروخ باليستي. جديد اب برس Advertisements ​ وأشارت الى ان الصاروخ الباليستي استهدف منزل ”بن غريب“، الكائن بمنطقة ”ال شبوان“ شمال شرق مدينة مأرب (عاصمة محافظة). وتفيد الأنباء الأولية عن أضرار مادية في منزل الشيخ ”بن غريب“، احد كبار مشايخ قبيلة ”عبيدة“ بمأرب، والمنازل المجاورة.

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