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عدن - ياسمين التهامي - الصحة العالمية تزف معلومات هامة لليمنيين بشأن فيروس كورونا !

نشرت الصحة العالمية إرشادات توعوية بشأن فيروس كورونا.

واكدت على أن معظم المصابين بـ كورونا يتعافون، ولا يبقون مرضى للأبد.

ودعت من تظهر لديهم اعراض إلى الاتصال بمرفق طبي للحصول على الرعاية الصحية.

جديد اب برس

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وفي اليمن أكدت منظمة الصحة العالمية" اليوم السبت" أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن من أجل مواجهة فيروس كورونا، عقب تسجيل ا أول إصابة بالوباء في اليمن.

وقال ممثل المنظمة في اليمن ألطاف موساني، إن المنظمة "على مستوى اليمن، تواصل منظمة الصحة العالمية التجهيز والإعداد لمواجهة مخاطر تفشي كورونا في البلاد.

وأضاف أن المنظمة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية في اليمن، على رفع جاهزية 37 مستشفى، وخاصة أقسام العناية المركزة.

وأوضح موساني، أن العناية المركزة لا تعني فقط الأسرّة والتنفس الصناعي، لكن أيضا توفير العلاج ورفع قدرات العمال الصحيين، موضحًا ان المنظمة تعمل حاليا أيضا على التأكد من جاهزية المختبرات الفنية لفحص أي حالات اشتباه بالفيروس.

وأشار إلى ان تم العمل على توفير مخزون احتياطي طارئ لإجراء الاختبارات أجهزة فحص الفيروس، مؤكدًا أن أجهزة الفحص متواجدة حاليا في العاصمة صنعاء، وعدن جنوبًا، والمكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقًا.