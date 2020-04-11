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عدن - ياسمين التهامي - صعدة اليوم السبت" تمكنت قوات الجيش من "تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد و مقتل 38 حوثيا !

علنت قوات الجيش الوطني، السبت 11 أبريل/نيسان، مقتل 38 مسلحا من جماعة "الحوثي"، خلال معارك بين الطرفين في محافظة صعدة (شمالي البلاد). وتمكنت قوات الجيش من "تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك شرق مديرية باقم، بمحافظة صعدة“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). جديد اب برس Advertisements ​ وقال قائد محور "آزال" العميد ياسر الحارثي، إنه "بعد مرور ساعات على إعلان الحكومة الاستجابة لوقف إطلاق النار، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقها بتنفيذ عملية هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم". وأوضح الحارثي، أن "قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم، وتقوم بتنفيذ عملية نوعية ضد مواقع الميليشيا في المنطقة الرابطة بين منطقة النقعة في مديرية الصفراء، ومديرية باقم، في صعدة". وأشار الى أن المعارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتل 38 مسلحا من الجماعة وإصابة عشرات، إضافة لتدمير عربة نقل للمسلحين والسيطرة على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

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