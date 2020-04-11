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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن" هجوم صاروخي حوثي على مأرب واحباط محاولات تسلل مستمرة لاقتحام المحافظة !

هجوم صاروخي حوثي على مأرب واحباط محاولات تسلل مستمرة لاقتحام المحافظةالتسلل إلى أحد مواقع الجیش الوطني في جبھة الضیق غرب مارب، ظھر الیوم السبت.

ویتبادل الجیش الیمني وجماعة "الحوثي"، الاتھامات بشأن خرق وقف إطلاق النار



الذي بدأ سریانھ، الخمیس.

وكان التحالف العربي بقیادة السعودیة، قد أعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد،

ً لمدة أسبوعین "قابلة للتمدید"، ابتداء من صباح الخمیس.

جديد اب برس

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