عاجل : إصابة راقصة عربية شهيرة بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى فوراً وهذا ماحدث لها (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - شارك الإعلامي اللبناني عماد هواري، جمهوره، بصورة جديدة للراقصة الاستعراضية إليسار، في أحدث ظهور لها من المستشفى وذلك بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وعلق عماد هواري على الصورة قائلا: “اطمأن كل محبي نجمة الرقص الشرقي اليسار، أنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة “برونشيت” التي أصيبت بها على إثر تعرضها للبرد الشديد مؤخراً فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه أجمل التابلوهات الراقصة على مدى ساعة ونصف في اربيل ولبنان، دخلت أمس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد أن أذن لها طبيبها بذلك وتكمل علاجها في البيت، بذلك اكذب خبر الشائعة الذي أطلقها البعض بانها مصابة لاسمح الله بوباء #كورونا، اليسار أتمنى لك الشفاء العاجل، والله يحميكي من العين والحسد”.

إصابة راقصة عربية شهيرة بفيروس كورونا

وأصدر محافظون لبنانيون، قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية التي تُنظم أسبوعيا ضمن نطاق محافظاتهم، بصورة مؤقتة، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتُنظم الأسواق الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، والذي يعد يوم العطلة الأسبوعية في لبنان، كما أن بعض الأسواق الشعبية تُنظم يوم الإثنين، حيث تُخصص لبيع الملابس والحلي والأكسسوارات وأدوات الزينة وفي بعض الأحيان المأكولات والفاكهة والخضروات، ويرتادها اللبنانيون وكذلك الوافدون من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وقرر القاضي زياد شبيب محافظ بيروت إغلاق سوق الأحد الأسبوعي، وكذلك الأسواق الشعبية في العاصمة حرصا على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا

كما اتخذ القاضي كمال أبو جوده محافظ البقاع قرارا مماثلا بإغلاق الأسواق الشعبية في البقاع، بالإضافة إلى محافظة النبطية “جنوبي البلاد” أيضا بإغلاق الأسواق الشعبية التي تنعقد يوم الإثنين في الإطار ذاته.

وسجل لبنان حتى الآن 7 إصابات بفيروس كورونا، من بينها 3 حالات جرى اكتشافها اليوم، فضلا عن إخضاع العشرات للحجر الصحي سواء داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو الحجر المنزلي، وسط مخاوف جدية من انتشار الفيروس، لاسيما وأن معظم الحالات المصابة قادمة من إيران التي يتفشى فيها الفيروس.

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إصابة راقصة عربية شهيرة بفيروس كورونا

وأصدر محافظون لبنانيون، قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية التي تُنظم أسبوعيا ضمن نطاق محافظاتهم، بصورة مؤقتة، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتُنظم الأسواق الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، والذي يعد يوم العطلة الأسبوعية في لبنان، كما أن بعض الأسواق الشعبية تُنظم يوم الإثنين، حيث تُخصص لبيع الملابس والحلي والأكسسوارات وأدوات الزينة وفي بعض الأحيان المأكولات والفاكهة والخضروات، ويرتادها اللبنانيون وكذلك الوافدون من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وقرر القاضي زياد شبيب محافظ بيروت إغلاق سوق الأحد الأسبوعي، وكذلك الأسواق الشعبية في العاصمة حرصا على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا

كما اتخذ القاضي كمال أبو جوده محافظ البقاع قرارا مماثلا بإغلاق الأسواق الشعبية في البقاع، بالإضافة إلى محافظة النبطية “جنوبي البلاد” أيضا بإغلاق الأسواق الشعبية التي تنعقد يوم الإثنين في الإطار ذاته.

وسجل لبنان حتى الآن 7 إصابات بفيروس كورونا، من بينها 3 حالات جرى اكتشافها اليوم، فضلا عن إخضاع العشرات للحجر الصحي سواء داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو الحجر المنزلي، وسط مخاوف جدية من انتشار الفيروس، لاسيما وأن معظم الحالات المصابة قادمة من إيران التي يتفشى فيها الفيروس.





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