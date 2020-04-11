شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : الكويت تفعلها أخيرا وتزف البشرى لجميع شعوب العالم ، وتعلن رسميا عن اكتشاف طريقة سهله وبسيطة لمعالجة تتم المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل حمود الصباح، مساء الجمعة، عن ثبوت إيجابية علاج حالات الإصالة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" عبر بلازما من حالات سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الكويتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال:"نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)".

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ويأتي إعلان الوزير الكويتي في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد، الجمعة، تأكيد إصابة 83 حالة جديدة، وتسجيل 12 حالة شفاء بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 993 حالة.

ويذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت فتح باب التطوع للأطباء وأفراد الهيئة الطبية من (القطاع الطبي الأهلي) للعمل بمرافق وزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.