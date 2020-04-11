شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون اتفاقية السلام التي وافقت عليها السعودية والشرعية..شاهد الرد الحوثي الذي صعق الجميع وقلب الامور رأسا على عقب ( شاهد 3 صور صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون اتفاقية السلام التي وافقت عليها السعودية والشرعية..شاهد الرد الحوثي الذي صعق الجميع وقلب الامور رأسا على عقب ( شاهد 3 صور صادمة )

رفعت ميليشيا الحوثي، لافتات على شوارع صنعاء صور لمن وصفتهم بالخونة في إشارة لقيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس هادي وعلي محسن الأحمر وأحمد علي عبدالله صالح. وتم رفع اللافتات في الاماكن والتي سبق ان رفع فيها صور للصريع قاسم سليماني ومن قبله خامنئي بإعتبارهم قادة الأمة الاسلامية . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. فيروس جديد قاتل أخطر من “كورونا” يضرب بقوة.. ومنظمة الصحة العالمية تصدر بيان مرعب لسكان العالم بعد تسجيل إصابات بالفيروس في هذه الدولة عاجل وخطير للغاية.. قيادة التحالف في مأرب ترفع كشف بأسماء القيادات العسكرية المتهمة بالخيانة العظمى ونهب الأسلحة والتخابر مع جماعة الحوثي.. تفاصيل عاجل... دولة عربية تفاجئ الجميع وتعلن حصولها على دواء فعال يقضي على فيروس كورونا خلال ساعات فقط (تفاصيل طارئة) هل تذكرون اتفاقية السلام التي وافقت عليها السعودية والشرعية..شاهد الرد الحوثي الذي صعق الجميع وقلب الامور رأسا على عقب ( شاهد 3 صور صادمة ) عاجل وفي غاية الخطورة..دولة عظمى تباغت الجميع وتقصم ظهر الرئيس هادي وتلغى شرعيته وتنصب الحوثي حاكما لليمن دون منازع..والسعودية تلتزم الصمت ولا تعارض Advertisements وردنا قبل قليل..احتجاز الملك سلمان في قصر المربع بالرياض واجباره بالقوة على البقاء فيها ..شاهد ردة فعل الملك سلمان التي صعقت كل السعوديين وهزت العالم ورد للتو..الداخلية السعودية تثير جنون المقيمين وتعلن رسميا عقوبات مغلظة لمن يقوم بهذا العمل..والرعب يسيطر على الجميع لأن العقوبة اشد من عقوبة الاعدام ليست السلتة ولا الثوم الذكر ولا الحلتيت الاحمر..صحيفة نيويرك تايمز الأمريكية تصعق منظمة الصحة العالمية وتكشف السر الحقيقي لعدم ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن على السيستاني المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يباغت مليار مسلم من السنة والشيعة ويصعقهم بفتوى صادمة حول حكم صيام رمضان خوفا من كورونا ( نص الفتوى ) ليست مكرمة ملكية ولا منحة اماراتية..رئيس عربي يثلج صدور اليمنين بعمل رهيب لم يفعله حتى الشهيد ابراهيم الحمدي..لن تصدق ماذا فعل( صورة الرئيس + الاسم ) وسبق هذه الخطوة قيام ميليشيات ايران بإصدار قرارات فصل قيادات مؤتمرية، فيما أكدت مصادر بأن مليشيا الحوثي تجهز لفصل دفعة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون اتفاقية السلام التي وافقت عليها السعودية والشرعية..شاهد الرد الحوثي الذي صعق الجميع وقلب الامور رأسا على عقب ( شاهد 3 صور صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.