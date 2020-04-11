شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال وكيل وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت في المكلا ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير مكتب الصحة بوادي وساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا والتي تم الإعلان عنها يوم أمس الجمعة حالته مطمئنة ومستقرة وتحظى بالعناية الصحية اللازمة والمطلوبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في المكلا.. موضحا أن المخالطين للمصاب تم تقسيمهم لثلاث فئات الأولى فئة الأهل والأقارب وفئة المخالطين له في موقع العمل والثالثة فئة الكادر الطبي الذي يقدم له الخدمة الطبية المطلوبة، وانه تجري حاليا فحوصات للتأكد من أي حالة جديدة.

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واكد أن الطواقم الطبية بحضرموت قامت بواجبها والتعامل مع حالات الاشتباه على الوجه المطلوب منذ الإبلاغ عن حالة الاشتباه بالإصابة وأخذ العينة وفحصها أكثر من مرة للتأكد منها.

وأشار الدكتور الجريري إلى أن هناك وفدا من منظمة الصحة العالمية سيصل خلال الأيام القليلة القادمة الي حضرموت بالإضافة إلى كميات من المحاليل والمواد المستخدمة في فحص الحالات لإستخدامها في حالات الاشتباه الأخرى التي قد تظهر في أي وقت، موضحا بأنه تم اليوم تعزيز الطواقم الطبية في مدينة الشحر بفرق جديدة من قبل مكتب صحة ساحل حضرموت لتساعد في تطويق الوباء ومحاصرته.

ودعا الدكتور الجريري كافة وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين الى الابتعاد عن الإشاعات والامتناع عن الترويج لها وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة بالمحافظة، ومساندة كافة الجهود التي تبذل من قبل السلطات المحلية والطواقم الطبية والأمن والشرطة والنظافة وغيرها من الجهات والتعاون معها.