رصد انتهاكات الحوثيين بالحديدة خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة، انتهاكات الحوثيين بمحافظة الحديدة، خلال أسبوع.



وكعادتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بدأت اسبوعها بنقض للعهود والمواثيق امام صمت دولي وتعامل سلبي اممي تجاه خروقاتها وعدم التزامها بتطبيق اتفاق ستوكهولم.

السبت 4 ابريل

بدأت المليشيات الحوثية بقصف مدفعي للأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب الحديدة وبقذائف الهاون على أطراف المدينة كما قصفت بقذائف هاون عيار120 أحياء متفرقة من جهتي الشرق والشمال للمدينة ذاتها مما أدى إلى ذعر وخوف لدى المواطنيين في تلك الأماكن نتيجة القصف الذي طال أحياءهم.

الاحد. 5 ابريل

إصابة المواطن سعدي محمد قليصي بشظايا قذيفة هاون حوثية سقطت على منزله بالتحيتا واكد مصدر طبي انه تم اسعاف المواطن الى مستشفى التحيتا لتلقي الاسعافات والعلاج اللازم ومازل حي المسنا القريب من منشاة مطاحن البحر الاحمر شرق مدينةالحديدة، والذي يعج بالمدنيين، يعاني من الألغام المزروعة فيه فلا توجد اسرة والا وقد فقدت احد ابنائها أو اصيب بعاهة نتيجة انفجار الغام المليشيات المزروعة في الحي بطريقة عشوائية.

المواطن علي من ابناء الحي فقد اربعة من اقاربه ولم يعد لديه إلا طفلة يتيمة فقدت اسرتها نتيجة انفجار الالغام ويقوم برعايتها. وبالرغم ان أبناء الحي اوجدوا طريقا بديلا لاجل الدخول والخروج منه الا انهم مازالوا يقعون ضحايا اشراك الالغام الحوثية.

الاثنين 6 ابريل

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تم رصد تحركات حوثية من قبل المشتركة قرب خطوط التماس في مدينة الحديدة وقطاعي الدريهمي والجبلية وسرعان ما تم التعامل معها بالسلاح المناسب كماشهدت مدينة الصالح مواجهات عنيفة بين المليشيات الحوثية والقوات المشتركة والتي حاولت التسلل تحت غطاء المدفعية الثقيلة وتم التصدي لها من قبل القوات المشتركة.

الثلاثاء 7 أبريل

قامت مليشيات الحوثي بإستهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب مديرية الدريهمي من جانب اخر تمكنت القوات المشتركة من احباط عملية تهريب سجائر ودراجات نارية كانت في طريقها إلى المليشيات في مديرية الجراحي محافظة الحديدة.

وهذه العملية ليست الاولى فقد تم احباط عملية تهريب سابقة في مناطق عدة من الساحل الغربي وفي المياة الاقليمية كانت متوجهة إلى المليشيات الحوثية.

الأربعاء 8 ابريل

واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها وقصف الأحياء السكنية في كيلو 16 ومدينة الصالح ،ما جعل القوات المشتركة تقوم برصد مصادر النيران والرد عليها لاخمادها.

وتعرض المواطن سالم خادم قطاب للقنص من قناصة الحوثي في صدره. وواصلت المليشيات قصفها الأحياء السكنية في مدينة حيس ما ادى الى اصابة ثلاث نساء وطفل بشظايا قذائف هاون مباشرة على منازلهم.

الخميس 9 ابريل

كثفت الميليشيات الحوثية قصفها بالرشاشات على الأحياء السكنية في السوق وحي الحضرمي وبشكل عشوائي ما اضطر تجار الأحياء لاغلاق محلاتهم التجارية ،ولم تغيب شمس الخميس حتى اتى خرق حوثي كهنوتي من السماء عبر طائرت مسيرة ايرانية الصنع لترصد اهداف عسكرية ومدنية في الساحل لكن القوات المشتركة استطاعت ان تكشفها وتسقطها.