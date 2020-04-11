عميد بأمن حضرموت يوجه بدعم العالقين في الخارج من منتسبي الأمن عبر الصندوق الخيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

حضرموت - الخليج 365

عقب الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة فيروس كورونا نتج عنه عالقين من أبناء الأمن والشرطة، ولهذا وجه عميد بأمن حضرموت بدعمهم عبر الصندوق الخيري.



Advertisements

وفي التفاصيل، وجه المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، مساء اليوم السبت، بدعم العالقين في الخارج من منتسبي الأمن والشرطة وخصوصاً المرضى في مصر، عبر الصندوق الخيري.

ويأتي هذا الدعم بعد إغلاق جميع دول العالم لمطاراتها ومنافذها البرية والبحرية، نتيجة لانتشار حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وعدم قدرة الكثيرين من منتسبي الأمن والشرطة العودة لبلادهم.

يذكر أن الصندوق الخيري تم تأسيسه عبر خصم ألف ريال يمني من جميع منتسبي الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وأسهم في دعم العديد من الحالات المرضية لرجال الأمن، بالإضافة إلى دعم أسر الشهداء في شهر رمضان والأعياد.