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القوات الحكومية تقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل بنهم صنعاء

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

القوات الحكومية تقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل بنهم صنعاء

صنعاء - الخليج 365

تتكبد مليشيا الحوثي، مزيداً من الخسائر البشرية في نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

 

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وأوضحت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية، قضت على مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

 

وتحاول مليشيا الحوثي التقدم في هذه الجبهة لكنها تفشل أمام القوات الحكومية.

 

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