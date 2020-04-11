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عدن - ياسمين التهامي - شاهد سبب منع المجلس الانتقالي الجنوبي بناء وتجهيز أول مركز للحجر الصحي بمحافظة عدن لمواجهة كورونا !

عرقل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تجهيز وتجهيز أول مركز للحجر الصحي بمحافظة عدن .

وقالت المصادر لمأرب برس أن قيادات انتقاليه رفضت التحركات التي تجريها وزارة الصحة التابعة للشرعية , وقاموا بافتعال العديد من المعارك الجانية مع مكتب الصحة بمحافظة عدن .

جديد اب برس

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وأشار المصدر أن المجلس الانتقالي سيطر على المركز بالقوة، وعين إدارة تحت اشرافه الأمر الذي رفضته وزارة الصحة.

وكان مكتب الصحة قد بدا بتحركاته لتجهيز مركز الحجر الصحي الذي أعلنت عن إنشائه وزارة الصحة قبل نحو شهر كمركز لاستقبال المصابين، والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن المركز بحاجة إلى أسطوانات عاجلة للأكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وملابس وقائية للكادر الصحي بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية اللازمة، وهو ما لم يتوفر حتى الآن بسبب الخلاف على تشغيله والإشراف عليه.

في سياق أخر، تتعاظم المخاوف من تفشي فيروس كورونا ويصل إلى السجون اليمنية والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة فضلاً عن الوضع الصحي المفقود.