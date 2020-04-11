شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات هامه للفلكي اليمني عدنان الشوافي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

متوقع أن يقطر الجزيرة العربية اخدود مداري من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي يتوسط مركزين ضغط منخفظ تجلب الحالة الأمطار الغزيرة و الشديدة الغزارة و يكون أهم مؤشرات #طقس_اليمن لأسبوع قادم من السبت 11 ابريل حتى الجمعة 17 ابريل 2020م. تدخل اليمن تحت تأثير الحالة من السبت.11 ابريل 2020 يبدا إرتفاع التدريجي بمعدل هطول الأمطار متفاوتة الشدة و التي تصل الى الغزيرة على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والشمالية و الأحواض الجبلية القريبة منها وكذلك السواحل الشرقية، الجدير ذكره من منتصف الاسبوع القادم يتوسع الهطول على نطاق واسع اكثر حيث يسيطر على طقس اليمن مركز ضغط منخفض ليشمل الهطول معظم الهضاب الداخلية ويمتد ليشمل معظم الهضاب الشرقية ومناطق واسعة من الصحاري و.اجزاء واسعة من السواحل الغربية و الجنوبية و بشكل عام توقعات الأمطار المتوسطة الى غزيرة تكاد تغطي كامل المناطق اليمنية، لذلك لزم التنبية (درجة شدة التنبيه باللون الازرق) لكامل المناطق والمدن اليمنية دون استثناء لتوخي الحذر من مخاطر الأمطار الغزيرة المصاحبة للحالة وما يرافقها من برق وسيول و إنخفاض في الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة و الصخور في الطرق الجبيلية وكذلك في المدن الرئسية ننبه إلى فتح و صيانة تصاريف مياة الأمطار و ندعو الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس. أهم ما نلفت الانتباه له هو رفع شدة التنبيهات إلى اللون الأصفر من منتصف الإسبوع القادم وذلك من مخاطر نشاط خلايا أمطار شديدة الغزارة متوقع ان ترافق الحالة وخصوصا المناطق التي يتركز عليها الهطول بدرجة رئسية وهي المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية و الشمالية والمناطق القريبة منها من هضاب وأحواض جبلية وهي المثلث من صعدة الى تعز إلى عتق و ما بينهما من مدن ومناطق.

جديد اب برس

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